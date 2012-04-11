美国称安理会须就朝鲜火箭发射作出“可靠回应”

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月10日电---美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)周二表示，如果朝鲜违反联合国关于禁止其使用弹道导弹技术的决议，安理会应一致作出可靠回应。
赖斯对记者表示：“如果发生此事，安理会需召集会议并作出可靠回应。安理会成员均认为这是一种挑衅行径。”美国是安理会本月的轮值主席国。
朝鲜周二早些时候表示，该国准备继续推进其远程火箭发射计划。
此次发射将打破联合国对朝鲜的导弹研发制裁。
赖斯警告朝鲜在发射导弹问题上保持克制。
赖斯表示：“如果朝鲜不听劝阻，采取不妥、挑衅并违反其国际义务的行动，他们将日益孤立，并会像过去一样失败。”
她表示，安理会成员国近期始终在对朝鲜发射火箭的可能性进行非正式磋商。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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