《中国报摘》--中国证券报4月11日

* 头版头条:

--业内人士透露,针对券商产品创新,上海证券交易所和深圳证券交易所已列出11项创新方向和三大创新角度.两所将对创新产品进行先期审核,出具无异议函,之后经证监会批准进入试点阶段.

* 其他:

--第二批基金第三方销售牌照发放.同花顺(300033.SZ)称,其全资子公司获得证券投资基金销售业务资格;业内人士还透露,上海长量信息科技发展有限公司可能同批获得基金第三方销售牌照.

--国资委要求,中央企业原则上不得在境外从事非主业投资;有特殊原因确需投资的,应当经国资委核准.

--发改委通知称,以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目,均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元人民币.

--据了解,近期唐山等部分二三线城市在建住宅项目停工现象频频发生,"烂尾楼"似乎存在重现风险.业内人士表示,当前房地产行业的洗牌已经开始,运作不够规范的中小开发商将出局.

--贵州茅台(600519.SS)拟每10股派现39.97元(含税),创下资本市场新的分红纪录.

--消息人士透露,面对航运业低迷状态,国务院日前做出批示,令发改委牵头成立小组对航运业进行研究,并将研究出台"海运发展战略",以推动行业改革.

--一汽轿车(000800.SZ)预计一季度净利润亏损800万-1,500万元.为汽车整车上市公司披露的首则今年一季度业绩预亏公告.

--国电电力(600795.SS)全资及控股各运行发电企业一季度累计发电量345亿千瓦时,上网电量完成324亿千瓦时,同比分别下降1.33%和1.47%.为自2009年金融危机以来第二次同期出现发电量和上网电量出现下滑.(A8)

--因新增发电装机,华电国际(600027.SS)一季度发电量404.9亿千瓦时,同比增长约6.06%;上网电量完成377.7亿千瓦时,同比增长约5.95%.不过发电量和上网电量增速较上年明显下降.

--全国乘用车市场信息联席会数据显示,一季度广义乘用车累计销售353.17万辆,同比增长0.3%,扭转了前两个月负增长的颓势.乘联会认为,在新车上市高峰、北京国际车展和劳动节前销售高峰促进下,4月销量仍将同比小幅增长.(A9)(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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