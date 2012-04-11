〔中国个股〕一汽轿车预计第一季亏损800-1,500万元,因销量下降等

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月11日电---中国一汽轿车股份有限公司(000800.SZ)周三公告称,因一季度销量下降及采取的降价促销,公司预计第一季将亏损800-1,500万元人民币,每股亏损约0.01元.这是A股市场汽车上市公司中首个一季报业绩预亏企业.
公告指出,一季度国内汽车市场竞争激烈,公司产品受到了较大冲击,产品销量减少、销售价格下降;同时原材料价格上涨、管理费用、销售费用及财务费用相对增加,综合因素导致了公司收益能力降低,出现亏损.
一季度一汽轿车销售整车4.66万辆,比去年同期降低34%.而去年一季度,一汽轿车实现净利3亿9,151万元,每股盈利0.24元.
此前,比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)预告一季度净利同比下降65-95%,不过公司解释为因太阳能电池业务的业绩同比大降,而汽车及手机部件业绩与去年同期相当.
一汽轿车周二收报10.65元,过去一个月累计下跌8.3%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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