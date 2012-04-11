《中国报摘》--金融时报4月11日

--央行调研组赴温州开展金融综合改革试验区建设调研,央行行长周小川称,要通过金融综合改革,有效提升民间资金向产业资本转化的能力,完善专注于小微企业和"三农"的金融产品创新体系,增强防范和化解金融风险的能力,优化地方金融生态环境.