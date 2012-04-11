《中国报摘》--金融时报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--央行调研组赴温州开展金融综合改革试验区建设调研,央行行长周小川称,要通过金融综合改革,有效提升民间资金向产业资本转化的能力,完善专注于小微企业和"三农"的金融产品创新体系,增强防范和化解金融风险的能力,优化地方金融生态环境.
* 其他:
--中国人民银行副行长刘士余称,中国移动支付有着巨大的潜在空间和完善的支付基础设施,发展空间十分广阔,总体看,中国移动支付业务发展还处于初级阶段,不可避免受到各种条件的制约,特别是支付风险的防范等.
--杭州首现房企破产,上海易居房地产研究院副院长杨红旭称,房企破产还会增加,但数量不会太多.(完)
--整理 李文科; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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