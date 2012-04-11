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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 08:14 BJT

《中国报摘》--金融时报4月11日

* 头版头条:

--央行调研组赴温州开展金融综合改革试验区建设调研,央行行长周小川称,要通过金融综合改革,有效提升民间资金向产业资本转化的能力,完善专注于小微企业和"三农"的金融产品创新体系,增强防范和化解金融风险的能力,优化地方金融生态环境.

* 其他:

--中国人民银行副行长刘士余称,中国移动支付有着巨大的潜在空间和完善的支付基础设施,发展空间十分广阔,总体看,中国移动支付业务发展还处于初级阶段,不可避免受到各种条件的制约,特别是支付风险的防范等.

--杭州首现房企破产,上海易居房地产研究院副院长杨红旭称,房企破产还会增加,但数量不会太多.(完)

--整理 李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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