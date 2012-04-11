〔路透调查〕美国上周原油库存料进一步增加210万桶,因进口上升

路透4月10日电---周二出炉的路透调查显示,美国上周商业原油库存料增加,因进口上升.此前两周美国原油库存录得逾10年来最大的双周增幅.

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)库存数据公布前,10位受访分析师的平均预估为,4月6日止当周美国原油库存料增加210万桶.

之后美国石油协会(API)周二公布,最近一周原油库存增加660万桶;汽油库存增加120万桶,馏分油库存减少47.6万桶.[ID:nSB8529152]

美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布库存数据.

美国原油库存在3月后半个月增加了1,610万桶,为2001年以来最大的双周增幅.

Citi Futures Perspective分析师Timothy Evans称,该数据显示目前全球石油供应过剩.

"这被称为上升趋势,也称作供过于求.我预料该趋势将会延续.我预计美国原油库存不会从前一周的增加900万桶骤变为随后一周的净减少,"Evans并称.

"原油供应可能显示库存进一步上升,因进口量有望达到每日980万桶左右,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出.

分析师平均预估,上周汽油库存减少130万桶,因季节性驾车需求依然旺盛.

周一公布的官方数据显示,美国汽油价格录得11周以来的首次下降,从接近每加仑4美元的水平略微回落.汽油价格达到如此高水准,导致燃油成本在美国大选年成为一个令人烦恼的经济问题.

美国能源资料协会(EIA)周二发表月度报告预计,美国汽油零售价格料将在5月达到峰值,届时平均油价为每加仑4.01美元.

路透调查还显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存预计减少20万桶.

九名分析师平均预估,炼厂产能利用率料上升0.3个百分点.(完)