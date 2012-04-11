〔美国新股〕中国神州租车料每份ADS发行价10.50-12.50美元

* 料是次IPO发行1,100万份ADS,每份发行价10.50-12.50美元

* 准备在美国Nasdaq上市,股票代码为"CARH"

路透4月10日电---神州租车有限公司(China Auto Rental Inc)公布,预计首次公开发行(IPO)共1,100万份美国存托股份(ADS),每份ADS定价在10.50-12.50美元之间.

神州租车预料,包括超额配售在内,是次IPO将募集资金最多1.581亿美元.该公司总部位于北京,宣称在中国快速发展的汽车租赁市场中,拥有规模超过10,000辆的车队.

该公司此前期望募集资金最多3亿美元,在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市.

今年1月,神州租车向美国证监会递交F-1文件.这是美国证监会去年11月批准最新的中国企业赴美上市规则后,首家递交上市申请的中国企业.[ID:nSB1347662]

该公司目前申请在美国Nasdaq挂牌其ADS,股票代码为"CARH",是次发行的募集资金将主要用于扩充租赁车队规模.

摩根士丹利、摩根大通和美银美林担任是次发行的联席承销商.(完)