〔美国新股〕中国神州租车料每份ADS发行价10.50-12.50美元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 料是次IPO发行1,100万份ADS,每份发行价10.50-12.50美元
* 准备在美国Nasdaq上市,股票代码为"CARH"
路透4月10日电---神州租车有限公司(China Auto Rental Inc)公布,预计首次公开发行(IPO)共1,100万份美国存托股份(ADS),每份ADS定价在10.50-12.50美元之间.
神州租车预料,包括超额配售在内,是次IPO将募集资金最多1.581亿美元.该公司总部位于北京,宣称在中国快速发展的汽车租赁市场中,拥有规模超过10,000辆的车队.
该公司此前期望募集资金最多3亿美元,在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市.
今年1月,神州租车向美国证监会递交F-1文件.这是美国证监会去年11月批准最新的中国企业赴美上市规则后,首家递交上市申请的中国企业.[ID:nSB1347662]
该公司目前申请在美国Nasdaq挂牌其ADS,股票代码为"CARH",是次发行的募集资金将主要用于扩充租赁车队规模.
摩根士丹利、摩根大通和美银美林担任是次发行的联席承销商.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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