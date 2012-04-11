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市场报道 | 2012年 4月 11日 星期三 08:18 BJT

《外汇动态》美元兑日圆料在80.50附近寻获支撑

2359GMT---美元兑日圆JPY=小涨0.1%至80.73,盘初曾触及80.60日圆的一个月低点.一日系银行交易商表示,美元大概会在80.50左右的55日均线附近寻获一些支撑.此外,来自日本进口商的美元买需或许也会支撑美元,他补充道,"不管处于什么水准,但他们似乎不断出现."(完)

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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