〔全球经济〕大宗商品出口国应准备好面对商品价格趋疲--IMF

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透华盛顿4月10日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,由于全球经济活动趋疲和需求下降,大宗商品出口国应准备好面对商品价格走低.
IMF在其全球经济展望报告的分析章节中称,一些大宗商品出口国应利用目前价格上涨的好时机蓄积收益,以便在价格下滑时能保护自己的经济.其他出口国则应利用出口商品的获利来降低债务.
"鉴于全球经济活动的疲弱以及近期前景面临越来越大的下滑风险,商品出口国可能要面临低迷,"IMF称.
"如果全球经济增长的下滑风险成为现实,商品出口国可能面临更大的挑战,这些国家多数是新兴和发展中经济体,"IMF说道.
该机构称全球经济成长趋弱,预示着大宗商品价格不太可能以过去十年的步伐上涨.
IMF称,基本预估是2012-13年商品价格会下跌."全球经济增长面临很大的下行风险,这也可能导致商品价格进一步向下调整,"它补充道.(完)
--编译 吴云凌;审校 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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