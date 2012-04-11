〔全球经济〕大宗商品出口国应准备好面对商品价格趋疲--IMF

路透华盛顿4月10日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,由于全球经济活动趋疲和需求下降,大宗商品出口国应准备好面对商品价格走低.

IMF在其全球经济展望报告的分析章节中称,一些大宗商品出口国应利用目前价格上涨的好时机蓄积收益,以便在价格下滑时能保护自己的经济.其他出口国则应利用出口商品的获利来降低债务.

"鉴于全球经济活动的疲弱以及近期前景面临越来越大的下滑风险,商品出口国可能要面临低迷,"IMF称.

"如果全球经济增长的下滑风险成为现实,商品出口国可能面临更大的挑战,这些国家多数是新兴和发展中经济体,"IMF说道.

该机构称全球经济成长趋弱,预示着大宗商品价格不太可能以过去十年的步伐上涨.

IMF称,基本预估是2012-13年商品价格会下跌."全球经济增长面临很大的下行风险,这也可能导致商品价格进一步向下调整,"它补充道.(完)