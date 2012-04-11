〔中国投资〕央企原则上不得在境外从事非主业投资--国资委

路透北京4月11日电---为进一步建立健全境外国有资产监管制度,中国国务院国有资产监督管理委员会近日要求,中央企业原则上不得在境外从事非主业投资;有特殊原因确需投资的,应当经国资委核准.

新华社周二晚间报导援引国资委称,央企在境外从事非主业投资,需向国资委报送申请核准请示,对非主业投资项目的有关决策文件,项目可行性研究报告、尽职调查等相关文件,项目风险评估、风险控制和风险防范报告及其他必要材料.

国资委发布的《中央企业境外投资监督管理暂行办法》并指出,国资委将主要从非主业投资项目实施的必要性、对企业发展战略和主业发展的影响程度、企业投资承受能力和风险控制能力等方面予以上述审核.

"切实加强中央企业境外投资监管,确保境外国有资产保值增值,更好地适应新形势的需要",国资委表示.

同时,国资委亦将指导中央企业之间加强境外投资合作,避免恶性竞争.

另外,办法的主要内容还包括,提出了境外投资活动应当遵守的原则;规定了央企境外投资计划报送制度;对提高境外投资决策质量和加强境外投资风险防范提出了要求等等.

上述办法将于今年5月1日起实施,并与2011年发布的《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》和《中央企业境外国有产权管理暂行办法》一起,构成国资委对央企境外国有资产监督管理的制度体系.(完)