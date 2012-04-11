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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘挫跌1.5%,或将录得连续第七日下跌

路透东京4月11日电---日股日经指数周三低开,或将录得连续第七日下跌,因在担心全球经济增长放缓的同时,负债累累的西班牙和意大利公债收益率(殖利率)攀升令投资者感到不安.

日经指数.N225盘初下跌137.93点,至9,401.08点.东证股价指数.TOPX跌1.4%,至802.24点.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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