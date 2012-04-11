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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 08:40 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月11日-4月18日

路透4月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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4/11 意大利 30亿欧元 2012年7月16日到期的91天期三个月BOT债券

80亿欧元 2013年4月12日到期的361天期12个月BOT债券

4/11 1700 美国 10年期公债

4/11 0600 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债,票息为1.75%

4/11 英国 45亿英镑 2017年到期的债券,票息为1.0%

4/11 加拿大 33亿加元 两年期公债

4/11 0120 日本 三个月期贴现国库券

4/11 加拿大 24亿加元 2012年5月2日到期的21天期国库券

4/12 意大利 20-30亿欧元 2015年5月1日到期的BTP债券,票息为2.50%

10-20亿欧元 (2015年11月1日到期的BTP债券,票息为3.0%;

2020年2月1日到期的BTP债券,票息为4.50%;

2023年8月1日到期的BTP债券,票息为4.75%)

4/12 1700 美国 30年期公债

4/12 英国 20亿英镑 2032年到期的债券,票息为4.25%

4/12 0130 日本 30年期公债

4/13 英国 国库券

4/16 1530 美国 13及26周期国库券

4/16 法国　　　　　　　　　 BTF债券　

4/17 西班牙 12及18个月期国库券

4/17 1530 美国 四周期国库券

4/17 0120 日本 一年期贴现国库券

4/17 0130 日本 五年期公债

4/18 0600 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息为0.25%

4/18 0120 日本 三个月期贴现国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 蔡美珍

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