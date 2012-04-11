《全球主要国家债券发行预告》--4月11日-4月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透4月11日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/11 意大利 30亿欧元 2012年7月16日到期的91天期三个月BOT债券
80亿欧元 2013年4月12日到期的361天期12个月BOT债券
4/11 1700 美国 10年期公债
4/11 0600 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债,票息为1.75%
4/11 英国 45亿英镑 2017年到期的债券,票息为1.0%
4/11 加拿大 33亿加元 两年期公债
4/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/11 加拿大 24亿加元 2012年5月2日到期的21天期国库券
4/12 意大利 20-30亿欧元 2015年5月1日到期的BTP债券,票息为2.50%
10-20亿欧元 (2015年11月1日到期的BTP债券,票息为3.0%;
2020年2月1日到期的BTP债券,票息为4.50%;
2023年8月1日到期的BTP债券,票息为4.75%)
4/12 1700 美国 30年期公债
4/12 英国 20亿英镑 2032年到期的债券,票息为4.25%
4/12 0130 日本 30年期公债
4/13 英国 国库券
4/16 1530 美国 13及26周期国库券
4/16 法国 BTF债券
4/17 西班牙 12及18个月期国库券
4/17 1530 美国 四周期国库券
4/17 0120 日本 一年期贴现国库券
4/17 0130 日本 五年期公债
4/18 0600 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息为0.25%
4/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 蔡美珍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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