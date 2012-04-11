〔美国个股〕雪佛龙料第一季获利较上季增长,尽管产量疲弱

路透4月10日电---美国第二大石油公司--雪佛龙(Chevron)(CVX.N)预计其第一季获利将较上季增长,因油价及精炼利润率双双走高,抵消了美国产量下降及巴西Frade油田关闭所带来的不利影响.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估雪佛龙净利为63亿美元,相当于每股盈余(EPS)3.14美元.去年第一季及第四季的净利分别为62亿美元和51亿美元.

雪佛龙称,继发生漏油事件及法律纠纷后,上月暂停了巴西海上Frade油田的生产,当季日均5,000桶的石油生产受到影响,而持续性影响为每日33,000桶.

"目前,不能确定何时恢复生产,"雪佛龙在周二公布的最新季度更新报告中提到,"然而,公司2012年的产量目标仍保持不变."

总体来看,雪佛龙当季前两个月的石油产量,相当于每日生产近263万桶,低于第四季所有月份的平均日产量264万桶,亦不及268万桶的2012年预估日产量.

雪佛龙股价收低2%,报101.45美元,但在盘后交易中上涨0.5%.周二油价及石油类股均下滑.

雪佛龙1-2月国际产量为每日198万桶,与第四季的平均水平相同.其美国1-2月日均产量为64.4万桶,低于第四季的日均产量66.1万桶.

在精炼方面,雪佛龙称,美国利润率较三个月前大幅上升.其援引的行业数据显示,墨西哥湾沿岸的每桶利润上升了近9美元,至20.56美元,西海岸的利润增长了5美元,至每桶19.64美元的三年高位.

雪佛龙称,4月27日公布业绩时,第一季净费用总额将处于3-4亿美元这一新的总体预估区间的高端.(完)