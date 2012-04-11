《新兴市场重要经济事件预告》--4月11日-4月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月11日(三)
印度孟买--印度央行货币政策技术咨询委员会会议(0930).
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).
香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会议.
4月12日(四)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在首尔会议上发表演讲.
雅加达--印尼央行理事会会议(0500).
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在ET主办的思维领导力秘密会议上发表主旨演讲,题为"让新兴企业能成长壮大"(0430).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
4月13日(五)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
新加坡--新加坡金管局公布半年度货币政策声明(0000).
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).
4月14日(六)
哥伦比亚卡塔赫纳--第六届美洲峰会(至4月15日).
新德里--印度央行总裁苏巴拉奥主持"印度经济改革与发展:印度总理辛格的尝试"小组讨论会(1300).
4月16日(一)
墨西哥--2012年拉丁美洲世界经济论坛(至4月18日).
华盛顿--24国政府间集团(G24)全体委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织最不发达国家小组委员会.(0730)
首尔--韩国央行公布2012年经济前景修正报告(4月15日2300GMT)
4月17日(二)
马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)高级经济官员会议(至4月21日).
印度孟买--印度央行宣布2012-13年度货币政策(0530).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至4月18日).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议(2200).
4月18日(三)
华盛顿--24国政府间集团(G24)第99次代表大会(1300).
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一天).
墨西哥--2012年拉美世界经济论坛(最后一天).
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
墨西哥--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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