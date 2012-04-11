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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 09:14 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国财政部300亿元人民币七年续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.42%
  中石油集团100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债10:00-11:00招标,利率区间3.96%-4.96%
  中石油集团100亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债10:00-11:00招标,利率区间4.11%-5.11%
  申华控股(600653.SS)3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承                                            
  杭州城建投资集团13亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中行和建行主承
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  二、新债上市:  

  国开行240亿元三年期固息金融债120215,票面利率3.83%
  合肥高新投资集团12亿元七年期固息债1280066,票面利率7.98%
  美克投资集团3.4亿元一年期短融041256010,票面利率6.36%
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  三、缴款:  
  
  广百集团3亿元一年期短融
  美的集团10亿元一年期短融
  天音控股(000829.SZ)4亿元一年期短融
  厦门轻工集团7亿元一年期短融
  厦门夏商集团3亿元一年期短融
  中国黄金集团15亿元一年期短融
  山东胜通集团4亿元一年期短融
  上海信息投资公司5亿元五年期中票
  山东德州2.8亿元三年期中小企业集合票据
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  四、还本付息:
   
  江苏苏通大桥公司10亿元一年期短融1181166到期兑付,票面利率5.02%
  顺鑫农业(000860.SZ)4亿元一年期短融1181167到期兑付,票面利率5.25%
  国家开发银行200亿元30年期固息债050220付息,票面利率4.01%
  国开行250亿元20年期固息债060203付息,票面利率3.60%
  中国冶金科工集团5亿元五年期中票1182116付息,票面利率5.39%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --业内人士透露,针对券商产品创新,上海证券交易所和深圳证券交易所已列出11项创新方
向和三大创新角度.两所将对创新产品进行先期审核,出具无异议函,之后经证监会批准进入
试点阶段.
  --中国一汽轿车股份有限公司(000800.SZ)周三公告称,因一季度销量下降及采取的降价促
销,公司预计第一季将亏损800-1,500万元人民币,每股亏损约0.01元.这是A股市场汽车上市公
司中首个一季报业绩预亏企业.
  --全国乘用车市场信息联席会数据显示,一季度广义乘用车累计销售353.17万辆,同比增长
0.3%,扭转了前两个月负增长的颓势.乘联会认为,在新车上市高峰、北京国际车展和劳动节前
销售高峰促进下,4月销量仍将同比小幅增长.
 
  --国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会
               公布1-3月城镇固定资产投资                  (1-2月21.5%) 
                   3月社会消费品零售总额                  (1-2月14.7%) 
                   3月工业增加值                          (1-2月11.4%) 
                   3月房地产投资和销售情况月度报告 
    
    国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/周晓峰; 审校 冉莹/边竞

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