《中国债券市场每日交易备忘》--4月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值为3.42% 中石油集团100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债10:00-11:00招标,利率区间3.96%-4.96% 中石油集团100亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债10:00-11:00招标,利率区间4.11%-5.11% 申华控股( 600653.SS )3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 杭州城建投资集团13亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中行和建行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国开行240亿元三年期固息金融债120215,票面利率3.83% 合肥高新投资集团12亿元七年期固息债1280066,票面利率7.98% 美克投资集团3.4亿元一年期短融041256010,票面利率6.36% ============================================================================== 三、缴款: 广百集团3亿元一年期短融 美的集团10亿元一年期短融 天音控股( 000829.SZ )4亿元一年期短融 厦门轻工集团7亿元一年期短融 厦门夏商集团3亿元一年期短融 中国黄金集团15亿元一年期短融 山东胜通集团4亿元一年期短融 上海信息投资公司5亿元五年期中票 山东德州2.8亿元三年期中小企业集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 江苏苏通大桥公司10亿元一年期短融1181166到期兑付,票面利率5.02% 顺鑫农业( 000860.SZ )4亿元一年期短融1181167到期兑付,票面利率5.25% 国家开发银行200亿元30年期固息债050220付息,票面利率4.01% 国开行250亿元20年期固息债060203付息,票面利率3.60% 中国冶金科工集团5亿元五年期中票1182116付息,票面利率5.39% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --业内人士透露,针对券商产品创新,上海证券交易所和深圳证券交易所已列出11项创新方 向和三大创新角度.两所将对创新产品进行先期审核,出具无异议函,之后经证监会批准进入 试点阶段. --中国一汽轿车股份有限公司( 000800.SZ )周三公告称,因一季度销量下降及采取的降价促 销,公司预计第一季将亏损800-1,500万元人民币,每股亏损约0.01元.这是A股市场汽车上市公 司中首个一季报业绩预亏企业. --全国乘用车市场信息联席会数据显示,一季度广义乘用车累计销售353.17万辆,同比增长 0.3%,扭转了前两个月负增长的颓势.乘联会认为,在新车上市高峰、北京国际车展和劳动节前 销售高峰促进下,4月销量仍将同比小幅增长. --国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/周晓峰; 审校 冉莹/边竞