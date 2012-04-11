〔中国证券〕交易所推产品创新,债券质押式报价回购等将面世-报载

路透上海4月11日电---中国证券报周三报导引述业内人士透露,针对券商产品创新,上海证券交易所和深圳证券交易所目前已分别列出未来十一项创新方向和三大创新角度,例如债券质押式报价回购、约定购回式证券交易等创新有望陆续推出.

报导指出,两大交易所将对会员单位创新产品进行先期审核,出具无异议函,之后经证监会批准进入试点阶段.

报导称,上交所梳理出的券商产品创新方向共有11项,除债券质押式报价回购、约定购回式证券交易,还包括推出交易所上市交易基金(ETF)新品种、券商的分级资产管理计划、期权模拟交易、优化大宗交易、转融通、构建基金销售和服务平台、股票质押式发债、研究备兑权证方案、现金理财计划.

报导指出,与上交所的做法有所不同,深交所建议券商产品创新从三个角度出发.一是要在财富管理方面进行创新,根据客户需求,完善产品线,建立从低风险到高风险的多样化产品体系,而且不局限于资本市场.二是从发挥资本中介功能,如创新融资方式,提供财务顾问服务等.三是在为投资者提供风险管理服务方面进行创新.

在此轮券商产品创新中,债券质押式报价回购和现金管理计划等已率先开始,ETF新品种、优化的大宗交易等也有尝试,分级资产管理产品、备兑权证、股票质押式发债、转融通等正待推出.

目前,对债券质押式报价回购和现金管理计划,已有多家券商申报,相对比较成熟.业内人士表示,在债券质押式报价回购业务方面,国信证券为首家试点公司.截至去年底,共有七家试点公司,参与的投资者超过4万人,去年总交易规模达5,040亿元人民币.

信达证券首开先河的现金管理计划有十多家券商跟进递交方案,预计试点规模将不断扩大.另外,今年约定购回式证券交易将进一步扩大试点范围,中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)和银河证券已开始试点,预计今年将放宽客户范围至个人客户,管理层与券商还在研究并争取推出客户间约定购回交易.

业内人士指出,股票质押式发债存在不少现实的客户需求,此项业务由券商在自有客户范围内挖掘持有股票不愿卖出,并且又有短期融资需求的客户,券商担任发行中介,为其提供发行定向私募债券服务,发行对象和转让对象为合格的自有客户群.(完)