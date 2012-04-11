《中国重要政经日程》--4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=============================今日重要政经日程==========================
4/11(三)
--第五届中国CFO年会暨2011中国CFO年度人物颁奖典礼在广州举行,至12日.
=============================近日重要政经日程==========================
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--第六届中欧校友私募论坛在上海举行,至14日.
4/13(五)
--中国2012年一季度国民经济运行情况新闻发布会.
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
*--"中国政策论坛--探路温州金融改革"在浙江温州举办.
4/18(三)
*--中国国际经济交流中心举行第34期"经济每月谈",本期主题为"一季度经济形势分析".
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.
--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
*--"2012年中国绿公司年会"暨2012中国绿公司百强发布典礼于2012年4月21日-23日在武汉举行.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
4/26(四)
--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.
--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.
5/17(四)
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/19(六)
--第八届金圆桌奖评选在北京举行.
5/23(三)
--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
*--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 张胜男
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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