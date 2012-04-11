伊拉克称新一轮伊朗核会谈将在巴格达举行

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透巴格达4月10日电---伊拉克周二表示，继本周在伊斯坦布尔的核谈判后，伊朗与主要国家的下一轮核会谈将在巴格达举行。
伊朗上月同意与联合国安理会的五个常任理事国及德国恢复核会谈。
伊拉克上周三表示，因伊朗提出请求，伊拉克愿主办核谈判。
伊拉克外交部网站的声明称，所有各方都同意在巴格达举行下一轮会谈。
声明称：“‘5+1’小组(5个安理会常任理事国加德国)、欧盟和伊朗近期达成一致，包括与伊朗的新一轮国际核谈判于4月14日在伊斯坦布尔举行，但前提是之后一轮会谈将在巴格达举行，所有各方均对此表示赞同。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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