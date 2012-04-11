伊拉克称新一轮伊朗核会谈将在巴格达举行

路透巴格达4月10日电---伊拉克周二表示，继本周在伊斯坦布尔的核谈判后，伊朗与主要国家的下一轮核会谈将在巴格达举行。

伊朗上月同意与联合国安理会的五个常任理事国及德国恢复核会谈。

伊拉克上周三表示，因伊朗提出请求，伊拉克愿主办核谈判。

伊拉克外交部网站的声明称，所有各方都同意在巴格达举行下一轮会谈。

声明称：“‘5+1’小组(5个安理会常任理事国加德国)、欧盟和伊朗近期达成一致，包括与伊朗的新一轮国际核谈判于4月14日在伊斯坦布尔举行，但前提是之后一轮会谈将在巴格达举行，所有各方均对此表示赞同。”（完）