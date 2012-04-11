日本将协助缅甸组建证交所--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月11日电---日本消息人士周三称，在东京证交所和大和证券集团(8601.T)的帮助下，缅甸到2015年时将成立一家证券交易所。
过去一年缅甸进行了重大政治改革，为外资流入开启大门。本月稍早，缅甸反对派领导人昂山素季当选联邦议会人民院议员。
消息人士称，东京证交所和大和证券已与缅甸央行达成协议。
大和总研发言人则称，东京证交所、大和证券与缅甸方面去年就开始商讨成立一家证交所事宜。
消息人士称，有关成立证交所的谅解备忘录将不晚于5月中旬签署。（完）
--编译：朱淑珍;发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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