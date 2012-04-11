日本将协助缅甸组建证交所--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月11日电---日本消息人士周三称，在东京证交所和大和证券集团(8601.T)的帮助下，缅甸到2015年时将成立一家证券交易所。

过去一年缅甸进行了重大政治改革，为外资流入开启大门。本月稍早，缅甸反对派领导人昂山素季当选联邦议会人民院议员。

消息人士称，东京证交所和大和证券已与缅甸央行达成协议。

大和总研发言人则称，东京证交所、大和证券与缅甸方面去年就开始商讨成立一家证交所事宜。

消息人士称，有关成立证交所的谅解备忘录将不晚于5月中旬签署。（完）