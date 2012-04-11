〔全球油料作物〕欧盟2012年油菜籽作物产量料再度处于低位--油世界

* 欧盟油菜籽收成略有增加,但依然令人失望

* 东欧作物料受严重损失

路透汉堡4月10日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二称,欧盟今夏油菜籽作物产量料再度令人失望,尽管可能略高于去年.

"我们对预估进行了修订,但仍属于非常初步的预计,欧盟今年稍后收获的油菜籽料为1,920万吨,去年为1,910万吨."该刊物称.

这仍将远远低于2010年的2,100万吨.

巴黎市场欧盟指标油菜籽期货COMc1在4月5日触及13个月高点,因担心冬季气候对欧洲作物造成了严重损害,且预期南美大豆收成不佳.

"欧洲市场价格上涨部分是因为有报导称,冬季油菜籽作物受损情况较预期严重,"油世界称,"尽管具体程度还未确切掌握,但一些消息人士指出,部分受损相当严重."

油世界对油菜籽产量的预估料略高于法国咨询机构Offre & Demand Agricole(ODA)预估的1,900万吨.

油世界预计,德国2012年产量料达490万吨,去年因天气原因而减产至380万吨.法国产量料几近持平于530万吨.

但该刊物预期欧盟东部国家的油菜籽作物遭到一些严重损失.预计罗马尼亚2012年油菜籽作物收成从90万吨降至20万吨,保加利亚从50万吨减少至30万吨.(完)