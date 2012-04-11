《中国报摘》--其他报纸重要消息4月11日(I)

**上海证券报**

--上海迪士尼乐园的各项工作正顺利推进.该项目中方合作主体代表--申迪集团与国开行、浦发行(600000.SS)、交行(601328.SS)(3328.HK)等三家总牵头行签署了正式的银团贷款协议.一期贷款额度129.15亿元人民币.

--针对电力体制改革下一步是否应推进输电和配电业务分开、电网与调度分开的争论,国家电网公司总经理刘振亚认为,应坚持现有输配一体化、调度和电网一体化格局.

--复星医药(600196.SS)称,其不超过5.47亿股境外上市外资股(含超额配售7,140万股)申请获准,发行后将于香港联交所主板上市;另一已公布H股发行计划的伊泰B(900948.SS)也准发行不超过2.97亿股境外上市外资股(含超额配售3,875万股).

--中国石油(0857.HK)(601857.SS)总裁周吉平表示,今年天然气价格机制的调整会进一步加大力度,从广东、广西的试点基础上进一步推广到全国.另一了解内情的市场人士透露,有关方面最快将在本月内就出台扩大天然气价格改革试点的方案,即在更多城市按照净回值法确定天然气价格.与之相应,部分地区的天然气价未来也会上调.

--宁波银行(002142.SZ)行长罗孟波表示,该行当前资本充足,能支持未来一到两年内的业务发展, 短期内不会再融资.

**人民日报**

--商务部称,肉类蔬菜流通追溯体系建设试点将继续扩大范围,争取"十二五"(2011-2015年)末覆盖城区人口百万以上的城市.

--4月10日,宁夏银川首个电动出租车换电站--海宝电动车充电站正式推广使用,目前银川市拥有投入营运的电动出租车20辆.

--西南财经大学的丁任重和陈静称,中国经济在深度参与国际分工和国际贸易的过程中还面临一些严峻挑战,如贸易顺差与贸易摩擦共生、经济纠纷与政治矛盾交织、外向型经济模式需要完善等.

**第一财经日报**

--华融湘江银行拟发行不超过该行核心资本30%额度的次级债;另外还拟发行小微金融债,发行额度为不超过核心资本的40%.据此计算,该行次级债和金融债发行规模分别约为15亿元和20亿元.而自去年底以来,已有至少15家城商行拟发行金融债融资.

**21世纪经济报 道**

--大连实德集团董事长徐明和总裁陈春国的失踪,带来的冲击正在加大释放.据实德内部人士透露,为缓解资金危机,实德目前已经把旗下北京富德、大连三德、大连瑞德、大连万朋所持华汇人寿的股权质押给相关机构,以换取现金.

--去年12月启动破产保护的惠港造船公司,或许已经走到了最后关头.知情人士透露,江苏启东市法院召开惠港造船第一次债权人大会,到场登记的债权人达390多个,申报债务20多亿元.

--接近银监会的权威人士透露,此前召开的银监会部际联席会议确定将出台《融资类担保机构保证金规范管理办法》,目前已经形成讨论稿,但尚不确定具体出台时间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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