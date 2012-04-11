《热点透视》走势不稳的市场面临第二季修正

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 王兴亚

路透伦敦4月10日电---全球增长疑虑重燃正导致市场欲振乏力.而意大利和西班牙债券收益率(殖利率)升高又再添警报.但设想央行这次将向市场伸出援手或许是错误的,因为全球经济低迷的组成部分中也包括了高油价与通胀.

风险资产第二季面临修正,因全球央行适时停止出台进一步刺激举措.许多投资者猜测央行将施以援手,因为股价下跌不利于消费者信心和经济成长.但不断升高的油价和通胀亦不利于经济成长.央行官员们可能意识到,过度的货币刺激是全球油价飙升的原因所在.

"目前形势并不需要出台进一步宽松政策,"公认为强硬派的费城联邦储备银行总裁普洛瑟上月末表示.美国联邦储备银行(美联储,FED)其他理事也有同样担忧.然而,真正的风险程度更深.全球央行的超宽松货币政策不仅对通胀扩散推波助澜,而且从源头上经由大宗商品价格创造了通胀.英国央行货币政策委员会(MPC)前委员森坦斯3月警告称,各国央行须要反思,进一步放松货币政策或将令1970年代的通胀局面重现.

西班牙和意大利公债收益率上扬,欧元区经济增长乏力,都令市场愈加担忧.但欧洲央行不大可能再度进行干预;此前其向银行体系注入1万亿(兆)欧元资金的做法备受争议,结果可能证明这只提供了短期缓解作用.

全球投资者因此必须考量令人讨厌的多重风险:欧元区债务危机重新加剧的可能性;全球经济成长踟蹰不前;以及高油价与衰退并行.不过,美国股市刚录得14年来最佳第一季表现,全球股市自2009年以来强劲上扬.付出一些代价在所难免.

可能的情况是,股市和大宗商品将承受压力.对于全球经济成长而言,这种结果或许不错.要想全球经济复苏之路顺畅,油价需要下跌至少20至30美元.对金融市场不利的,或许有利于普通消费者、经济增长以及就业.(完)