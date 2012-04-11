《热点透视》良好的中国经济数据背后隐忧乍现,但或无致于政策转向

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 吴云凌

路透香港4月10日电---中国最近看似良好的经济数据背后暗藏着隐忧.虽然消费者物价指数(CPI)月率意外居高,但生产者物价却在下落.3月贸易顺差53.5亿美元掩盖了出口增速下降的事实.如果中国政府将国内生产总值(GDP)的快速增长列为最高的经济福祉,那么这些经济疲软的相关讯号就有可能促使当局推出货币和财政刺激措施.不过北京掌舵的改革者为了长远利益,可能愿意让经济承受一些短期的痛楚.

3月的CPI同比增幅为3.6%,高于前月的3.2%但仍低于4%的官方目标.CPI增幅扩大主要受季节性因素驱动,最明显的就是新鲜蔬菜价格上升.受季节影响较小的生产者物价指数(PPI)则同比下降0.3%.这与汇丰的采购经理人指数(PMI)调查结果相符,后者显示3月工厂产出连续第五个月下滑.

最新的贸易数据验证了上述PMI调查中出口趋疲的状况.季度数据显示出口增速放慢,虽然新出炉的美国就业数据显示未来的增长可能趋缓,但美国的月度需求强劲上升仍令人鼓舞,不过第一季中国对欧洲的出口却低于雷曼倒闭之后的水准.

2008年雷曼兄弟破产之后,为了应对经济增长放慢,中国政府祭出包括国有银行大规模放贷在内的有力刺激措施.但今时不同往日.尽管商业银行存款准备金率两度下调,但贷款增速一直在放慢.中国的领导层对此看来并不在意.他们可能正以行动驳斥有关领导层换届之年改革会被推后的预言.

无论新一届还是现任的领导人或许都会同意温家宝总理的说法,即投资带动的增长模式让经济变得不协调、不平衡、不可持续.他的可能继任者李克强也许会倾向于限制国有企业和银行这两个金融管制和党群关系的受益者,并改善民间企业获得资本的渠道.

当然,中国的政策意图总是难以把握.不过从眼下来看,除非通胀或失业出现急剧跳升,否则其他一切细枝末节的变动都不太可能惊动到中央政府.(完)