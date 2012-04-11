〔中股业绩〕中国重工去年实现净利47.06亿元,同比增8.9%

自金融危机以来,造船市场持续徘徊,2011年造船市场新船成交量下半年较上半年有较大幅度下降.该公司预计2012年将仍处于底部,但存在较大的结构性市场机会,节能环保型和符合新规范的新船型、LNG船和海洋工程钻井平台及装备等市场需求增长.