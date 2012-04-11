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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 09:39 BJT

〔中股业绩〕中国重工去年实现净利47.06亿元,同比增8.9%

路透上海4月11日电---大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周三公布2011年报,去年实现净利47.06亿元人民币,较去年可比数据增长8.9%.

年报显示,去年公司实现营业总收入580.45亿元,同比增长7.27%.每股收益0.32元.

自金融危机以来,造船市场持续徘徊,2011年造船市场新船成交量下半年较上半年有较大幅度下降.该公司预计2012年将仍处于底部,但存在较大的结构性市场机会,节能环保型和符合新规范的新船型、LNG船和海洋工程钻井平台及装备等市场需求增长.

公司今年将对产业结构进一步优化,保持主要经济指标稳定增长.

截至2011年末,公司手持订单846亿元,当年新接订单537亿元.

年报称,去年2月公司透过增发股份收购母公司四家造船公司,去年起将这四家造船公司纳入会计合并范围,并依会计准则对2010年财务数据进行了追溯调整.

中国重工2011年分配预案为每10股派发现金0.68元.该股周三开盘报5.63元,跌0.06元,或1.05%.(完)

(欲览详情,可点选上海证交所网站 here)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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