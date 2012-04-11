〔中股业绩〕中国重工去年实现净利47.06亿元,同比增8.9%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月11日电---大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周三公布2011年报,去年实现净利47.06亿元人民币,较去年可比数据增长8.9%.
年报显示,去年公司实现营业总收入580.45亿元,同比增长7.27%.每股收益0.32元.
自金融危机以来,造船市场持续徘徊,2011年造船市场新船成交量下半年较上半年有较大幅度下降.该公司预计2012年将仍处于底部,但存在较大的结构性市场机会,节能环保型和符合新规范的新船型、LNG船和海洋工程钻井平台及装备等市场需求增长.
公司今年将对产业结构进一步优化,保持主要经济指标稳定增长.
截至2011年末,公司手持订单846亿元,当年新接订单537亿元.
年报称,去年2月公司透过增发股份收购母公司四家造船公司,去年起将这四家造船公司纳入会计合并范围,并依会计准则对2010年财务数据进行了追溯调整.
中国重工2011年分配预案为每10股派发现金0.68元.该股周三开盘报5.63元,跌0.06元,或1.05%.(完)
(欲览详情,可点选上海证交所网站 here)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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