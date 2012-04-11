《热点透视》西班牙的偷漏税大赦政策释放出错误讯息

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo; 编译 郑茵

路透马德里4月10日电---西班牙的地下经济规模庞大,同时该国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比要缩减到3%,还需面临一番痛苦挣扎.但首相拉霍伊不加区分地搞临时性税收大赦,从几个方面来说这都是错误决定.更好的做法应该是加强税收检查.

西班牙并不能算第一个在逃税者身上打主意的欧洲国家.意大利在2009年通过类似做法弄到45亿欧元.根据经济合作暨发展组织(OECD)数据,德国也在2010年实施自愿申报计划,从而获得约40亿欧元的额外税收.西班牙对之前未申报的收入课以10%的税率,希望征收到25亿欧元.这意味着银行储蓄将额外增加250亿欧元,对西班牙银行业亦大有帮助.

但这一举措存在风险,原因就在于所释出的讯息.首先,那些纳税的公民可能会有受骗上当的感觉,之前他们的税率被拉霍伊政府上调.这一来民众今后依法纳税的积极性就会受损.这些议论政府应该并不陌生.就在两年前,当时还是在野党的西班牙人民党也曾说过,任何财政大赦都是"不公平的和反社会的".

更何况,这只能是一次性改善预算,并不能从制度上有所改变.而且,该举措可能产生不了预期效果.偷漏税者在把资金汇回到一个经济萧条成长前景欠佳的国家之前,将会思之再三.

要打击逃税,政府还不如加强对偷漏税行为的打击力度.上一届政府表示,2011年打击逃税行动令财政收入增加104亿欧元.税务调查员联盟表示,72%的逃税行为是富裕人士和企业所为.他们建议,(在政府已宣布的取消减税政策基础上)改革公司税收制度.根据一个名为发展与民主主义联盟(Unión, Progreso y Democracia)的政党估算,国家每年因偷漏税损失的财政收入最高达800亿欧元.此外还有大量颇富创意的想法,譬如禁止500欧元纸币流通,黑市上主要使用这种纸币.

严打非法经济并非全面治愈西班牙经济的灵丹妙药.但协力打击偷漏税行为可以提供急需的税收收入,同时又不会让逃税者逍遥法外.(完)