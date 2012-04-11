《中国报摘》--其他报纸重要消息4月11日(II)

**证券时报**

--记者从券商营业部了解到,上交所即将举行中小投资者模拟首次公开募股(IPO)询价活动.首次模拟询价对象为北京翠微大厦股份有限公司,该项活动由其主承销商中信建投承办,首次模拟询价日为4月12日.

--证监会主席助理姜洋表示,与国际市场相比,中国上市的农产品期货相应的期权、指数等衍生品少.下一步要扩大相关上市品种,并破除涉农企业参与套期保值的障碍.

--上海二手房指数办公室最新报告指出,3月,上海二手房指数连续六个月环比下跌,这也是半年来首次出现同比下跌.而在价格指数继续下跌的同时,成交量出现阶段性上扬,积压的刚需在3月释放,成交量出现恢复性增长,逾一成物业逆市涨价.

**经济参考报**

--谷歌(GOOG.O)预测,2012年中国网络广告规模将达791亿元,同比增54.79%,直逼电视媒体广告的861亿元.艾瑞咨询分析师刘大龙亦称,今年国内网络广告规模料达近800亿元,未来几年或超电视媒体.

--浙江大学非传统安全与和平发展研究中心发布《中国非传统安全研究报告(2011-2012)》认为,由于核能节能减排等优势突出,未来仍应是中国能源发展的战略选择.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

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