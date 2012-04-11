《中国报摘》--其他报纸重要消息4月11日(II)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**证券时报**
--记者从券商营业部了解到,上交所即将举行中小投资者模拟首次公开募股(IPO)询价活动.首次模拟询价对象为北京翠微大厦股份有限公司,该项活动由其主承销商中信建投承办,首次模拟询价日为4月12日.
--证监会主席助理姜洋表示,与国际市场相比,中国上市的农产品期货相应的期权、指数等衍生品少.下一步要扩大相关上市品种,并破除涉农企业参与套期保值的障碍.
--上海二手房指数办公室最新报告指出,3月,上海二手房指数连续六个月环比下跌,这也是半年来首次出现同比下跌.而在价格指数继续下跌的同时,成交量出现阶段性上扬,积压的刚需在3月释放,成交量出现恢复性增长,逾一成物业逆市涨价.
**经济参考报**
--谷歌(GOOG.O)预测,2012年中国网络广告规模将达791亿元,同比增54.79%,直逼电视媒体广告的861亿元.艾瑞咨询分析师刘大龙亦称,今年国内网络广告规模料达近800亿元,未来几年或超电视媒体.
--浙江大学非传统安全与和平发展研究中心发布《中国非传统安全研究报告(2011-2012)》认为,由于核能节能减排等优势突出,未来仍应是中国能源发展的战略选择.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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