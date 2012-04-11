〔中国个股〕复星医药和伊泰B股发行H股方案获证监会批准

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月11日电---中国复星医药(集团)股份有限公司(600196.SS)和内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(900948.SS)周三公告称,公司H股发行计划获得中国证监会批准.
其中复星医药将发行不超过约5.475亿股境外上市外资股(含超额配售约7,141万股).伊泰B股将发行不超过2.97亿股境外上市外资股(含超额配售约3,875万股).
完成本次发行后,两家公司可于香港联合交易所有限公司主板上市.
复星医药周三早盘报9.24元人民币,跌1.39%;伊泰B股报5.47美元,涨0.66%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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