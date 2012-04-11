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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 09:39 BJT

〔中国个股〕复星医药和伊泰B股发行H股方案获证监会批准

路透上海4月11日电---中国复星医药(集团)股份有限公司(600196.SS)和内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(900948.SS)周三公告称,公司H股发行计划获得中国证监会批准.

其中复星医药将发行不超过约5.475亿股境外上市外资股(含超额配售约7,141万股).伊泰B股将发行不超过2.97亿股境外上市外资股(含超额配售约3,875万股).

完成本次发行后,两家公司可于香港联合交易所有限公司主板上市.

复星医药周三早盘报9.24元人民币,跌1.39%;伊泰B股报5.47美元,涨0.66%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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