〔中国能源〕扩大天然气价格改革试点方案最快本月将出台--上证报

路透上海4月11日电---随着中国三大石油公司的2011年业绩相继披露,炼油、天然气业务政策性亏损严重,油企高层呼吁尽快推进成品油、天然气定价机制改革.上海证券报周三援引市场人士透露,扩大天然气价格改革试点的方案最快将在本月内出台.

报导援引一位了解内情的市场人士透露,为提高未来天然气供应的保障能力,国家将在去年广东、广西天然气定价机制改革试点的基础上进一步推进,最快4月份就将落实.而改革方案,则是在更多城市按照净回值法确定天然气价格.与之相应,部分地区的天然气价未来也会上调.

报导援引中国石油(0857.HK)(601857.SS)总裁周吉平则称,今年天然气价格机制的调整会进一步加大力度,从广东、广西的试点基础上进一步推广到全国.

中国石油董事长蒋洁敏亦表示,"政府已明确要求中国石油,在其他能按照新机制运行的地区也按照新机制走,而一些还没有使用天然气或更容易接受新机制的地区会率先按新价格机制来对接."

2011年末,国家发改委宣布,自当年12月26日起在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点,并称总体上不会推高两地天然气价格.[ID:nSB1308068]

而对于更受关注的成品油定价机制改革,报导仅援引中石油总裁周吉平称,发改委之前已表示将在适当时候推进成品油价格形成机制改革,以缩短调价周期、加快调价频率、增加透明度、进一步推动市场化机制的发展.这是因为中国仍在城市化的进程中,对成品油的需求还处在一个增长的趋势,而中国的原油对外依存度已超过56%,"如果不加以限制,在这个水平上会进一步提高."他称.

中国自3月20日起上调成品油价格6-7%,为年内第二次上调.是次调价令国内成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期.[ID:nSB1440984] 国家发改委官员此前表示,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期.

针对中国石油海外业务布局,蒋洁敏则表示,包括五个油气合作区:中亚和俄罗斯、中东、非洲、美洲和亚太地区.经过五-八年努力,这五个油气合作区将在公司油气产量、收入、利润等中达到或接近50%.

受累炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润,中国石油2011年全年净利按年下跌5%,今年首季炼油亏损情况有所改善,惟国内成品油价调价尚未到位.[ID:nSB1462646](完)