《KEMP专栏》美国原油期货市场躲过大跌,"其他可报告类别"带来支撑

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 徐文焰

路透伦敦4月10日电---到目前为止,对冲基金与其他基金经理已努力结清了手中大部分的美国原油期货<0#CL:>多仓,而没有引发油价大跌.这与2011年5月时的景象形成鲜明对比.

在截止4月3日的七天内,货币基金经理将西德克萨斯中质油(WTI)相关期货与期权的净多头仓位削减了超过3,000万桶,为始自2月28日的当前周期内规模最大的清仓操作,周期内结清仓位总规模约为6,400万桶.

货币基金经理持有的多头仓位已从3.32亿桶减少了11%,至2.94亿桶;空头仓位则从2,800万桶增加近一倍,达到5,400万桶.对冲基金持有仓位的多空比也从11.8:1收缩至5.4:1.(here)

在2011年5月3日至17日的削减多仓操作中,近月WTI期货合约重挫13%,从每桶111美元大跌至略低于97美元.不过这次油价仅下跌不到3%,从2月28日的106.55美元降至4月3日的104.01美元.4月3日是美国商品期货交易委员会(CFTC)公布持仓状况的最新日期.

油价此后仍持续下滑,可能是因为对冲基金最近在继续结清部分大型多仓.

不过此次多头的后撤井然有序,值得注意.

2月末的仓位数据显示,多空仓位之比创下纪录高位,同时被交易员持有的巨大空头仓位所抵消,市场似乎正处于异常紧绷的状态.这种一边倒的持仓模式通常预示着会出现集中交易;一旦市场不再朝着有利的方向运行,仓位持有者就会争先恐后地清仓.

不过这次的清仓行动一直有序进行.对冲基金目前仍持有不少的多头仓位.若此前油价是由于一些生产中断、制裁行动、以及有关针对伊朗实施军事打击的传言引发的投机性泡沫所推高,那么油市泡沫也在逐步消退.

**"其他可报告类别"不可忽视**

被CFTC简单称为"其他可报告类别"的市场参与方的奇怪举动,可能也是造成这种局面的部分原因所在.每名持有大型仓位且不归于"生产商/贸易商/加工商/用户"、互换交易商或者基金(包括商品交易顾问和对冲基金)的交易方都被纳入这个类别.

在对冲基金逐步撤出多头阵营的同时,"其他可报告类别"则在进入.自2月底以来,后者持有的多头仓位增加了近1,800万桶(7%),而空仓仅增加850万桶.

这些交易商的具体身份仍难以认定,但其目前持有的仓位总数十分庞大(2.54亿桶多仓以及1.1亿桶空仓),可与货币基金和对冲基金的持仓(2.94亿桶多仓和5,400万桶空仓)相匹敌.若计入利差交易仓位,那么这一类别的实际规模还要大得多.

2011年5月时,"其他可报告类别"与基金先后结清了部分净多仓,很可能加速了油价的下跌.而这次,该类别交易商的多头仓位规模比较稳定,或许也帮助稳定了油价.

该类别交易商在2010年之前的持仓(无论是总量还是净仓位)都极少,但现在已成为可能对市场产生影响的最大类别之一.

"其他可报告类别"的总仓位和净多/空仓情况,以及利差交易仓位波动的剧烈程度,与基金大致相当.

然而外界对该类别几乎一无所知,分析师对其也基本上毫不关注.(here)

"其他可报告类别"到底是谁?他们的持仓规模为何不断扩大?是什么促使他们进行交易?他们在本质上是否就是一些套期保值者(就像是生产商/贸易/加工商/用户类别中的市场参与方一样),或者是像基金那样的投机客?

似乎没人知道答案.不过聚焦于基金积累和结清仓位状况的市场分析,则越来越无法掌握接近一半的市场动向了.(完)