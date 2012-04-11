民调显示萨科齐领先优势不断缩小

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎4月10日电(记者 Leigh Thomas/Daniel Flynn)---法国总统萨科齐试图说服选民的努力周二遭到打击，当天公布的民调结果显示萨科齐对社会党领袖朗索瓦·奥朗德(Francois Hollande)的领先优势不断缩小。

距离法国总统选举还有不到两周，但三份民调显示，萨科齐在4月22日大选首轮相比奥朗德的领先优势逐渐缩水，法国总统大选另将于5月6日举行第二轮决胜投票。

法国目前的失业率为12年中最高，民众购买力缩水，且法国被评级机构剥夺了AAA级的主权评级。

法国央行的调查估计法国今年第一季度经济增长率为“零”，2011年最后一个季度的经济增长率仅为0.2%，且未有迹象显示法国经济会在未来数月出现强力恢复。

根据Ipsos Logica的调查，萨科齐在第一轮投票中的领先优势从一周前的两个百分点下滑至0.5个百分点，使他与奥朗德的支持率分别为29%和28.5%。

但民调显示，奥朗德在5月6日的第二轮投票中将领先10个百分点，支持率上升至55%，而萨科齐的支持率为45%。（完）