〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.3915%,略低于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透上海4月11日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权中标收益率为3.3915%,略低于此前3.42%的市场预测均值.
业内人士并透露,此次边际(最优)中标收益率为3.4164%,投标倍数1.95倍.
该期债为2012年第五期国债续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格;全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.4月12日开始续发行,4月16日续发行结束.续发行部分从4月18日起与原发行部分合并上市交易.
财政部今年第五期七年国债CN120005=CFXS发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,当期投标倍数为2.14倍,按年付息.当期债在续发行招标当日停止交易一天.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。