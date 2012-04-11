〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.3915%,略低于预期--业内人士

该期债为2012年第五期国债续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格;全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.4月12日开始续发行,4月16日续发行结束.续发行部分从4月18日起与原发行部分合并上市交易.