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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 10:42 BJT

〔新债招标〕中国七年续发国债收益率3.3915%,略低于预期--业内人士

路透上海4月11日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权中标收益率为3.3915%,略低于此前3.42%的市场预测均值.

业内人士并透露,此次边际(最优)中标收益率为3.4164%,投标倍数1.95倍.

该期债为2012年第五期国债续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格;全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.4月12日开始续发行,4月16日续发行结束.续发行部分从4月18日起与原发行部分合并上市交易.

财政部今年第五期七年国债CN120005=CFXS发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,当期投标倍数为2.14倍,按年付息.当期债在续发行招标当日停止交易一天.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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