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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 10:03 BJT

〔中国新债〕中国重汽集团下周三将发行5.9亿元中期票据,期限五年

路透上海4月11日电---中国中国重型汽车集团有限公司周三公告称,将于下周三(18日)簿记建档发行5.9亿元
人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国重汽集团  5.9       5.9      5    4/18簿记建档  建设银行     AA+       4/19       4/20   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

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