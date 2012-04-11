〔香港个股〕RBS和私募基金CVC拟出售新秀丽股份融资2.19亿美元--IFR

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透香港4月10日电---据汤森路透旗下IFR周二报导,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和私募基金CVC Capital Partners[CVC.UL]计划通过出售箱包制造商新秀丽(Samsonite)(1910.HK)1.125亿股份,最多融资17亿港元(2.19亿美元).
报导称,RBS和CVC售股的参考价格区间为每股14.90-15.15港元,相当于最高折让4.73%.
IFR称,美国银行美林(BAC.N)担任唯一额度分配行.(完)
--编译 李春喜;审校 沈以文
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。