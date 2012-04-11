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市场报道 | 2012年 4月 11日 星期三 10:06 BJT

〔香港个股〕RBS和私募基金CVC拟出售新秀丽股份融资2.19亿美元--IFR

路透香港4月10日电---据汤森路透旗下IFR周二报导,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和私募基金CVC Capital Partners[CVC.UL]计划通过出售箱包制造商新秀丽(Samsonite)(1910.HK)1.125亿股份,最多融资17亿港元(2.19亿美元).

报导称,RBS和CVC售股的参考价格区间为每股14.90-15.15港元,相当于最高折让4.73%.

IFR称,美国银行美林(BAC.N)担任唯一额度分配行.(完)

--编译 李春喜;审校 沈以文

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