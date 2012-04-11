〔中股业绩〕贵州茅台2011年实现净利87.63亿元,同比增长逾七成

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月11日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三公布年报称,2011年实现归属于上市公司股东的净利润87.63亿元人民币,同比增长73.49%;当期实现基本每股收益8.44元.
2011年 2010年 同比变化
营业总收入(亿元) 184.02 116.33 58.19%
净利润(亿元) 87.63 50.51 73.49%
基本每股收益(元) 8.44 4.87 73.49%
2011年,该公司共生产茅台酒系列产品39,532.62吨,同比增长21.22%;另外,拟以2011年年末总股本10.38亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利39.97元(含税).
在未来发展战略及规划方面,贵州茅台称,未来5-10年将继续发展酱香酒这一主导产业地位.计划到2015年,茅台酒基酒产量达到45,000吨,系列产品产量达到60,000吨以上.
2012年,贵州茅台将进一步加大对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施、交通及环境保护等项目的建设.公司对16个重点项目的资金需求预计约为36亿元.
贵州茅台周三早盘报209.88元,涨1.77元,或0.85%.过去一个月累计上涨约4.09%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 杨希/李宏薇; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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