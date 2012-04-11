〔中股业绩〕贵州茅台2011年实现净利87.63亿元,同比增长逾七成

路透上海4月11日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三公布年报称,2011年实现归属于上市公司股东的净利润87.63亿元人民币,同比增长73.49%;当期实现基本每股收益8.44元.

2011年 2010年 同比变化

营业总收入(亿元) 184.02 116.33 58.19%

净利润(亿元) 87.63 50.51 73.49%

基本每股收益(元) 8.44 4.87 73.49%

2011年,该公司共生产茅台酒系列产品39,532.62吨,同比增长21.22%;另外,拟以2011年年末总股本10.38亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利39.97元(含税).

在未来发展战略及规划方面,贵州茅台称,未来5-10年将继续发展酱香酒这一主导产业地位.计划到2015年,茅台酒基酒产量达到45,000吨,系列产品产量达到60,000吨以上.

2012年,贵州茅台将进一步加大对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施、交通及环境保护等项目的建设.公司对16个重点项目的资金需求预计约为36亿元.

贵州茅台周三早盘报209.88元,涨1.77元,或0.85%.过去一个月累计上涨约4.09%.(完)

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