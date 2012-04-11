〔新债招标〕中石油集团10年期企业债(5+5)中标利率4.50%--业内人士

路透上海4月11日电---业内人士周三透露,中国石油天然气集团公司今日招标发行的10年期投资人选择权固息企业债,其中5+5品种中标利率4.50%,7+3品种中标利率为4.73%.

该期债为中石油集团今年第四期企业债,期限10年,发行总量200亿元,其中品种一100亿元,附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;另100亿元为品种二,附第七年末投资者回售选择权.

本期债采用单一利率(荷兰式)招标方式,品种一招标利率区间为3.96%-4.96%,品种二招标利率区间为4.11%-5.11%.牵头主承销商为国开证券,联席主承销商还包括银河证券、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国泰君安证券、申银万国证券及中金公司.发行期为4月12日-13日.

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经大公国际资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

该债券募集资金160亿元拟用于西气东输二线项目建设;40亿元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.

中石油集团3月招标发行的今年第三期200亿元10年期固息企业债,中标利率为4.80%.(完)