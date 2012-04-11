〔中国票据市场〕转贴利率持续小幅下行,资金面保持宽裕支撑买盘

路透上海4月11日电---中国票据市场转贴利率周三持续小幅下行.本月财政存款缴存将为资金面带来压力,但公开市场大量到期仍能与之形成有效对冲,当前宽裕的资金面支撑了票据买气.

北京一银行交易员指出,月初以来,报价持续下跌,并步步逼近同期限shibor利率.预计六个月转贴利率有望落至5%左右,但月底走势还要看各家机构的贷存比情况.不排除受考核压力影响,投资者卖出票据,扰动报价的情况.

"今天感觉价格还是在下行,市场上还是以买票为主.资金面宽裕起来了嘛."她表示.

今日六个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)SHICNY6MD=为5.0724%.

据路透统计显示,中国央行公开市场4月央票和正回购到期量为3,990亿元人民币,较3月增近六成,且为2011年6月以来的最高单月到期量.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.8673/5.5142 6.1154/5.8050 7.0752/6.6162

上日 5.8696/5.5243 6.1038/5.7910 6.9884/6.4915

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变动 -0.23bp/-1.01bp +1.16bp/+1.40bp +8.68bp/+12.47bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1386%,持平于上一个交易日.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0871/3.0301 3.2673/3.2093

上日 3.0921/3.0361 3.2673/3.2133

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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