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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 10:41 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元徘徊在近三个月低位,因全球成长忧虑打击风险人气

路透悉尼/惠灵顿4月11日电---澳元和新西兰元周三兑美元和兑日圆均录得跌幅,因对全球成长的忧虑再次打击风险人气.

澳元兑美元AUD=D4徘徊在1.0271美元,盘中一度跌至1月9日以来的最低位1.0226美元.周二当地尾盘报约1.0307美元.

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