白宫警告朝鲜若发射导弹将失去粮援

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透空军一号4月10日电---白宫周二警告朝鲜，朝鲜计划发射远程导弹，是公然违反其国际义务，将影响美国对朝食品援助。
朝鲜称，发射“银河３号”运载火箭，只是为了将一枚气象卫星送入太空。但此举将违反联合国制裁决议，该决议禁止朝鲜研发可携带核弹头的导弹。
白宫新闻秘书卡尼（Jay Carney）称：“朝鲜如果发射这枚导弹，显然将严重违背对联合国安理会两项决议的承诺。”
卡尼在陪同美国总统奥巴马出行途中告诉记者：“如果朝鲜继续进行上述挑衅，我们将继续与盟友合作制定对策，我们继续敦促对朝鲜有影响力的国家劝说朝鲜考虑其他道路。”
他拒绝透露下一步的对策，但明确表示，朝鲜发射导弹将失去美国对朝食品援助。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)