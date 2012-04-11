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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 12:19 BJT

菲律宾就南海对峙事件召见中国大使

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉4月11日电---菲律宾政府周三召见中国驻菲律宾大使，商议在南中国海争议区域对峙事件。此前，中国两艘海监船阻止菲律宾军舰在该区域抓捕中国渔民。

菲律宾外交部发言人埃尔南德斯(Raul Hernandez)表示，菲律宾外交部长德尔罗萨里奥(Albert del Rosario)召见中国驻菲大使马克卿，寻求以外交方式化解对峙。

菲律宾和中国在南中国海存在主权争议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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