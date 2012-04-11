版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 10:59 BJT

〔全球贵金属〕4月10日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓下降

路透4月11日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较周一水准降低0.04%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量亦降0.41%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,351,565.8 4月10日 41,366,147.0 4月9日 -14,581.2 -0.04%

iShares 309,487,042.9 4月10日 310,749,303.9 4月9日 -1,262,261.0 -0.41%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 石冠兰; 审校 王丽鑫

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐