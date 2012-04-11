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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 11:12 BJT

〔标题新闻〕印度就美国调高技术外劳签证费用向WTO申诉,并将对美钢管进口关税提出异议

注:WTO为世界贸易组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FB0T5]

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