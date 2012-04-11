〔表格〕德国3月趸售物价指数较前月上升0.9%,较上年同期上升2.2%

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透柏林4月11日电---德国联邦统计局周三公布,德国3月趸售物价指数较前月上升0.9%,较上年同期上升2.2%.
具体数据如下:
德国趸售物价 2012年3月 2012年2月 2011年3月
较上月(%) +0.9 +1.0 +1.3
较上年(%) +2.2 +2.6 +10.9
WPI(基期为2005年) 123.1 122.0 120.5
注:路透调查此前预估,3月趸售物价较前月上升0.8%,较上年同期增长2.1%.(完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。