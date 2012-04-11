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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 14:17 BJT

〔表格〕德国3月趸售物价指数较前月上升0.9%,较上年同期上升2.2%

路透柏林4月11日电---德国联邦统计局周三公布,德国3月趸售物价指数较前月上升0.9%,较上年同期上升2.2%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年3月 2012年2月 2011年3月

较上月(%) +0.9 +1.0 +1.3

较上年(%) +2.2 +2.6 +10.9

WPI(基期为2005年) 123.1 122.0 120.5

注:路透调查此前预估,3月趸售物价较前月上升0.8%,较上年同期增长2.1%.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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