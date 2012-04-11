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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 11:19 BJT

《外汇动态》美元/台币因外资流入而下滑,成交清淡

0258GMT---美元兑台币TWD=TP因外资流入而下滑,尽管全球充斥着避险情绪;成交相当清淡.

交易商也看到外国投资者资金流出,而台湾进口商买入美元兑台币.

交易员表示,投资者正在关注财政部将于周四宣布的股票投资税,但外国投资者认为该税的影响不大.

他们补充道,台币亦受惠于全球股市.(完)

--编译 王翔琼; 审校 高琦

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