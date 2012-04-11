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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 11:09 BJT

〔金属期市〕LME期铜大跌后小幅反弹,沪铜早盘下挫

路透新加坡4月11日电---伦敦期铜周三反弹,在昨日大跌近4%后扳回部分失地.一些分析师认为,昨日的全线跌势可能已过度,因最大的铜消费国--中国3月的铜进口仍维持高位.

上海期铜下跌近3%,触及三个月低位,追随周二伦敦市场跌势,但沪铜已脱离盘中低位.

0225GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.7%,至每吨8,094.75美元,昨日低见8,024.85美元,为1月16日以来最低.

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