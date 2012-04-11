〔中港个股〕中铁股份拟发100亿元私募中票,期限料为五年--IFR

路透4月11日电---私募中期票据市场近期发行颇为热络,据汤森路透旗下IFR报导,沪港上市的中国中铁股份(0390.HK)(601390.SS)正筹备发行100亿元人民币(15.8亿美元) 私募中票，期限料为五年，由中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)任联席主承销。

比较大型的还有龙源电力(0916.HK)完成两支私募中期票据发行，共融资40亿元人民币（6.35亿美元）。其一为20亿元人民币一年期可延展二年债券;其二为20亿元人民币一年期债券。两品种的利率均未被披露。该兴业银行(601166.SS)安排的交易,已用毕公司剩余私募中票发行额度。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。

另外,深圳市盐田港集团已委托中国国家开发银行和中国银行任联席主承销，负责安排60亿元人民币(9.52亿美元) 公募中票的发行，期限料为三年或五年，可分期发行。(完)

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