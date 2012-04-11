〔全球商品〕美铝下调中国2012年铝需求增长预估1个百分点至11%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约4月10日电--- 美国铝业(Alcoa)(AA.N)周二表示,将中国2012年铝消费增长预估调降1个百分点,但维持对全球需求增长7%的预估.
2011年全球原铝消费增加10%.
美铝执行长克莱因菲尔德在公司第一季电话会议上对分析师表示,美铝当前预计中国2012年铝需求将增长11%,低于其1月初预估12%的增速.
美铝并下调不含中国的亚洲地区2012年铝需求预估,由先前的增长9%降至增8%.
中国和中国以外亚洲地区2011年铝消费分别增长15%和10%.
美铝维持印度需求预估为增长10%,持平于去年增速.
"我们对于北美、巴西、印度和俄罗斯所见的消费增长模式仍有信心."克莱因菲尔德表示.
美铝仍预期2012年原铝供应会出现短缺,但缺口由1月初估计的60万吨调降至43.5万吨.
该公司将中国2012年供应缺口预估调降至35万吨,全球其他地区的供应料短缺8.5万吨,美铝此前曾预估全球其他地区今年供应过剩25万吨.
美铝当前并预计氧化铝2012年供应过剩100万吨,此前预估供需平衡.(完)
--编译 张若琪;审校 丁琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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