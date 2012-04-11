〔中国货币市场〕隔夜回购利率变化有限,市场情绪略偏谨慎

路透北京4月11日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三隔夜变化有限,其他期限则小幅涨跌互现.市场人士表示,月内既有资金到期的注资,也有财政存款的冲击,市场情绪略偏谨慎.

"现在资金面问题不大."上海一大型保险公司交易员称,"券商降了杠杠,借短期资金滚(动).大行多会谨慎一些;小机构倒是会觉得有人托底.认为央行不会让资金面太紧,会维持一定的流动性."

上海一大型银行交易员则表示,月内利多和利空资金面的因素并存,其还是比较谨慎的,故在融出资金时,多会选择安全性更高的隔夜期限.

上述保险交易员并判断,资金面紧张的局面或出现于四月下旬到五月底,到时央行或下调法定存款准备金率扶助市场.

近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补. 本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.

路透统计显示,本周央行公开市场央票和正回购到期量合计为1,910亿元.业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日仍仅申报了正回购需求,期限91天期.这意味着,明日公开市场操作可能只进行正回购操作,而央票则将延续今年以来的停发态势.[ID:nSB1481306]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0076 3.0028 +0.48 3,799.39

七天CN7DRP=CFXS 3.7785 3.7021 +7.64 440.60

14天CN14DRP=CFXS 3.7994 3.7818 +1.76 97.86

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0073 3.0054 +0.19 1,228.14

七天CHICNY7D=CFXS 3.7709 3.7167 +5.42 58.59

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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