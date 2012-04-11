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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 11:32 BJT

〔日本债市〕公债价格上扬,受央行政策宽松希望与欧债担忧提振

路透东京4月11日电---日本政府公债价格周三上扬,指标现券收益率(殖利率)触及三个月低点,因对日本央行继续放宽货币政策的预期以及对欧债问题疑虑重燃,增加了固定收益资产的魅力.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC持平于0.950%,之前曾跌至0.935%,为1月16日以来最低.

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