〔中国债市动态〕观望气氛下现券变化有限,新债结果亦未撼总体稳势

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月11日电---中国银行间债市周三早盘现券依旧变化不甚明显,部分因数据密集公布期内市场观望气氛不减.稍早续招标的七年期国债收益率略低虽对同类券种形成支撑,但总体交投意愿不足,致对大势影响有限.
业内人士透露,财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权中标收益率为3.3915%,略低于此前3.42%的市场预测均值.[ID:nSB1481330]
上海一银行交易员称,早盘现券"动静不大,因为(现在机构)参与意愿不强."
他解释说,市场还需要结合更多的经济数据对经济形势进行综合判断.因此目前除配置性需求外,交易型投资者多在等待观望,主动参与热情不足.
剩余期限近约4.5年的固息国债110022券最新双边报价tCN110022=CFXM为3.1200%/3.0801%,上日尾盘为3.1500%/3.0600%;短期品种方面,剩余期限约一年的央票1001032券最新双边报价tCN1001032=CFXM为3.3400%/3.3101%,上日尾盘为3.3600%3.3100%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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