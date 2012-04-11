〔中国债市动态〕观望气氛下现券变化有限,新债结果亦未撼总体稳势

路透上海4月11日电---中国银行间债市周三早盘现券依旧变化不甚明显,部分因数据密集公布期内市场观望气氛不减.稍早续招标的七年期国债收益率略低虽对同类券种形成支撑,但总体交投意愿不足,致对大势影响有限.

业内人士透露,财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发国债,加权中标收益率为3.3915%,略低于此前3.42%的市场预测均值.[ID:nSB1481330]

上海一银行交易员称,早盘现券"动静不大,因为(现在机构)参与意愿不强."

他解释说,市场还需要结合更多的经济数据对经济形势进行综合判断.因此目前除配置性需求外,交易型投资者多在等待观望,主动参与热情不足.

剩余期限近约4.5年的固息国债110022券最新双边报价tCN110022=CFXM为3.1200%/3.0801%,上日尾盘为3.1500%/3.0600%;短期品种方面,剩余期限约一年的央票1001032券最新双边报价tCN1001032=CFXM为3.3400%/3.3101%,上日尾盘为3.3600%3.3100%.(完)