叙利亚政府军继续袭击反对派 安南和平计划受挫

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月11日电(记者 Oliver Holmes)---叙利亚政府军继续袭击总统阿萨德的反对力量，无视国际社会要求其停火并从城区撤军的和平计划。

反对组织表示，叙利亚军队周二杀害了31人；土耳其媒体也报导称，在叙利亚和土耳其交界地区的一个军事哨所似乎发生激烈交火。

联合国和阿盟联合特使安南呼吁联合国安理会对叙利亚施加影响，防止其和平计划落空。安南并称，阿萨德必须作出根本改变，遵守从周四开始的停火承诺。

安南在致安理会的信中称：“我们必须竭尽全力，确保在4月12日结束各种形式的暴力。”

安南在发给媒体的声明中称：“没有时间可以浪费了，我们必须推动叙利亚流血事件的结束，防止该国陷入深渊。”

美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)表示，所有的安理会成员国都对叙利亚政府的停火承诺“深表担忧”。

安南称，有消息显示，叙利亚军队已从一些地区撤军，但却正转向其他一些以前未考虑的打击目标。（完）