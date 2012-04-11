叙利亚政府军继续袭击反对派 安南和平计划受挫

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特4月11日电(记者 Oliver Holmes)---叙利亚政府军继续袭击总统阿萨德的反对力量，无视国际社会要求其停火并从城区撤军的和平计划。
反对组织表示，叙利亚军队周二杀害了31人；土耳其媒体也报导称，在叙利亚和土耳其交界地区的一个军事哨所似乎发生激烈交火。
联合国和阿盟联合特使安南呼吁联合国安理会对叙利亚施加影响，防止其和平计划落空。安南并称，阿萨德必须作出根本改变，遵守从周四开始的停火承诺。
安南在致安理会的信中称：“我们必须竭尽全力，确保在4月12日结束各种形式的暴力。”
安南在发给媒体的声明中称：“没有时间可以浪费了，我们必须推动叙利亚流血事件的结束，防止该国陷入深渊。”
美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)表示，所有的安理会成员国都对叙利亚政府的停火承诺“深表担忧”。
安南称，有消息显示，叙利亚军队已从一些地区撤军，但却正转向其他一些以前未考虑的打击目标。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。