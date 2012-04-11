〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小涨,短期内汇价料仍呈现区间波动

* 人民币兑美元即期早盘小涨

* 受美元指数走弱影响,中间价高于上日

* 消息面淡静,客盘寥寥

* 短期汇价料在6.29-6.33区间波动

路透上海4月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘小涨.受隔夜美元指数疲弱提振,人民币中间价较上日上涨.但市场并未寻觅到明确方向,客盘寥寥,即期汇价维持在6.31附近震荡,料短期难改区间波动态势.

北京一大型银行交易员指出,最新公布的贸易数据未能推动人民币上涨,而政策面"维持人民币汇率稳定,扩大波动性"的影响更加深入人心,绝大多数投资者认为今年人民币明显升值机率小,但人民币兑美元交易区间将逐渐扩大.

"昨天的贸易数据还没有达到令人惊喜的地步,所以大家都没什么反应,除非国际或者国内政策面有重大的变化,否则人民币今年明显升值不大可能,但是(汇价)波幅会扩大,这也符合官方对于人民币的态度."他称.

中国3月出口同比增长8.9%,进口同比增5.3%,贸易顺差53.5亿美元.[ID:nSB1478948]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3018元,上日为6.3048元;北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3094元,上日收盘价为6.3115元.

北京时间11:28,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3075/25元,上日尾盘报6.3090元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3390/20,上日尾盘为6.3400元.

纽约汇市周二投资者避险操作将日圆兑美元及兑欧元推升至数周高位,因西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上扬,凸显出对全球经济的忧虑,且日本央行称并未考虑进一步放宽货币政策.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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